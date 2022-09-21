Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

21.09.2022 14:12
Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Suriye, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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