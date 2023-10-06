Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının detayları ortaya çıktı

Son Güncelleme: 06.10.2023 14:56

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefler Türk jetleri tarafından bir yıl içinde ikinci kez vuruldu.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefler Türk jetleri tarafından bir yıl içinde ikinci kez vuruldu. Öncekinden farklı olarak terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesislerinin hedef alındığı harekatta, Akıncı Taarruzi İHA'nın yer aldığı insansız hava araçları da kullanıldı.

HAVA HAREKATININ AYRINTILARI NETLEŞTİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla dün gece saat 23.00'te gerçekleştirilen hava harekatının ayrıntıları netleşti. Savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleştirilen terör hedeflerine yönelik aynı büyüklükteki hava harekatının ilki, "Pençe Kılıç" adıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle 20 Ekim 2022'de düzenlenmiş, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne ait hedefler imha edilmişti.

AKINCI TAARRUZİ İHA'LAR KULLANILDI

Öncesinde hedeflerin büyük hassasiyetle belirlendiği dünkü harekat için düğmeye basılmasının ardından savaş uçakları bazı muharip üslerden kalktı. Savaş uçaklarının yanı sıra destek uçaklarının da yer aldığı harekatta, Akıncı Taarruzi İHA'nın arasında olduğu insansız hava araçları da görev aldı.

30 HEDEF İMHA EDİLDİ

Yerli ve milli üretim mühimmatın da kullanıldığı harekatla, daha öncekinden farklı olarak bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edildi. Teröristlere ait sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefler F-16'lar tarafından vuruldu.

Kaynak: AA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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