Son Dakika Haberleri: Suriye'nin kuzeyindeki ikinci ortak kara devriyesi sona erdi
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Suriye'nin kuzeyindeki ikinci ortak kara devriyesi sona erdi

3 dakika önce

Suriye'nin kuzeyindeki ikinci ortak kara devriyesi sona erdi Kara devriyesi yaklaşık 3 saat sürdüŞANLIURFA - Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında Türkiye ve ABD ikinci kara devriyesini gerçekleştirdi.

Suriye'nin kuzeyindeki ikinci ortak kara devriyesi sona erdi, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki ikinci ortak kara devriyesi sona erdi

Kara devriyesi yaklaşık 3 saat sürdü

ŞANLIURFA - Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında Türkiye ve ABD ikinci kara devriyesini gerçekleştirdi.

Türkiye ve ABD'nin, Suriye'nin Kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor. İlki 8 Eylülde gerçekleştirilen ortak kara devriyesinin ikincisi de gerçekleştirildi. Sabah saat 08.40 sıralarında başlayan ortak devriye saat 12.00'da sona erdi. Devriye, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kenti ile Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn kenti arasındaki Branvay köyü kırsalında başladı. Devriyeye 4 Türk zırhlısı ile 6 ABD zırhlısı katıldı. ABD ile Türkiye'nin ortak devriyesi yaklaşık 3 saat sürdü.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:45 Kaynak: İHA
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