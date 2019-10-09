Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe...
1 saat önce
Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:14 Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/ PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.
Kamışlı'dan Nusaybin'e 6 roket atıldı Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu YPG'li teröristler lastık yakmaya başladı! Barış Pınarı Harekatı'nda TSK, 30 kilometre derinliğe girdi