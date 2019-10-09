Son Dakika Haberleri: Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe...
Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe...

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe...

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe..., System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/ PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

Nusaybin, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:14 Kaynak: AA
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Kamışlı'dan Nusaybin'e 6 roket atıldı
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