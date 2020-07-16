Suriye'nin kuzeyindeki lise bitirme sınavları sona erdi - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki lise bitirme sınavları sona erdi

Suriye'nin kuzeyinde 8 bin öğrenci lise bitirme sınavlarında ter döktü.

Suriye'nin kuzeyinde 8 bin öğrenci lise bitirme sınavlarında ter döktü.

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Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan Bab, Cerablus ve Afrin ilçelerindeki öğrenciler, lise bitirme sınavlarına katıldı.

Üç oturum olarak düzenlenen sınavlar, bugün sona erdi.

Sınavı başarıyla tamamlayan öğrenciler, özgürleştirilmiş olan söz konusu bölgelerdeki üniversitelerde eğitim görmenin yanı sıra Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girme hakkı kazanacak.

Başarısız olan öğrenciler ise sınıf tekrarı yaparak gelecek yıl yapılacak sınavlara hazırlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen Azez Bölge Eğitim Bölge Koordinatörü Mehmet Yaşar Kurt, sınavlara katılan öğrencileri denetledi.

"Türk üniversitelerinde eğitimime devam etmek istiyorum"

Ebu Bekir Sıddık İlkokulu Müdürü Ömer Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Azez, Bab, Cerablus ve Afrin bölgelerinde lise eğitimi gören 8 bin öğrenci emeklerinin karşılığını bu sınavla alacak." dedi.

Üç oturumla yapılan sınavlarda öğrencilerin sene boyunca aldıkları eğitimlerden sorumlu olduklarını belirten Yasin, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sınıflar dezenfekte edildi ve sınava giren öğrencilere maske dağıtıldı." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Nur Alikürdi, Afrin'de lise bitirme sınavlarına katıldığını dile getirerek, "Sorular kolaydı. İnşallah sınavlarda başarılı olup Türk üniversitelerinde eğitimime devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Aryüd Habaş, sınav merkezine geldiklerinde ellerini dezenfekte ettiklerini, maske taktıklarını ve sosyal mesafeye uygun olarak sınıflara girdiklerini aktararak, "Sorular çok iyiydi. İnşallah başarılı olacağımı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Suriye, Afrin, Azez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyindeki lise bitirme sınavları sona erdi - Son Dakika
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