Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Kuzeyindeki Mülteci Kamplarını Sel Vurdu

Suriye'nin Kuzeyindeki Mülteci Kamplarını Sel Vurdu

11 dakika önce

- Suriye'nin kuzeyindeki mülteci kamplarını sel vurduİDLİB - Suriye'nin kuzeyinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle 19 mülteci kampını sel bastı.

- Suriye'nin kuzeyindeki mülteci kamplarını sel vurdu

İDLİB - Suriye'nin kuzeyinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle 19 mülteci kampını sel bastı.
Suriye'nin kuzeyinde önceki gün başlayan ve sele yol açan şiddetli yağış nedeniyle bin 856 ailenin yaşadığı 19 mülteci kampı sular altında kaldı. Sel nedeniyle çadırlar çamur birikintilerinin arasında kalırken kamplarda kalanlar ise zor anlar yaşadı. Çadırları kullanılamaz hale gelen çok sayıda aile göç etmek zorunda kaldı. Sel sonrası mağdur olan aileler yardım çağrısı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:02 Kaynak: İHA

Suriye, Güncel
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