Suriye'nin kuzeyindeki öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde eğitim gören yaklaşık 280 bin öğrenci karnelerine kavuştu.

Afrin, Azez, Bab, Cerablus belde ve köylerindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2020-2021 eğitim öğretim yılını geride bıraktı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yaklaşık 280 bin öğrenci öğretmenlerinin ellerinden karne aldı.

Başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür belgelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

Afrin'deki İttihat İlkokulunda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Cemil Hammade, AA muhabirine, "Bugün karnemi aldım. Öğretmenlerimin sayesinde notlarım çok iyi. Çok mutluyum. Büyüdüğümde doktor olmak istiyorum." dedi

10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Afrinli Sare Muhammed de "Çok mutluyum. Karne notlarım çok iyi. Hayallerime giden yolda yanımızda olduğu için Türkiye'ye ve Milli Eğitim Müdürlüğüne çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.