Suriye'nin kuzeyindeki okullarda karne heyecanı - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyindeki okullarda karne heyecanı

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki okullarda eğitim gören yaklaşık 200 bin öğrenci karne aldı.

Suriye'nin kuzeyindeki okullarda karne heyecanı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki okullarda eğitim gören yaklaşık 200 bin öğrenci karne aldı.

Afrin, Azez, Bab, Cerablus ve Mare ilçeleri ile Çobanbey, Ahterin ve Soran beldelerindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 200 bin öğrenci, karne alarak yarı yıl tatiline girdi.

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü, Çobanbey'deki er-Rifiye İlkokulu'nda tören hazırladı.

Kilis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kilis Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mahmut Kesikminare, Milli Eğitim Bakanlığı Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı Şube Müdürü Selami İskender ve velilerin katıldığı törende, öğrenciler dans gösterilerini sergiledi, şiirler okudu.

"Bölgede eğitim seviyesinin yükseltilmesi için çalışma yürütüyoruz"

Akkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir dönem içerisinde birçok faaliyet yaptık. Arkadaşlarımızla Türkçe eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleriyle ve okullarımızla bölgede eğitim seviyesinin yükseltilmesi için çalışma yürütüyoruz." dedi.

Öğrencilerin karne heyecanına tanıklık ettiklerini belirten Akkurt, "Suriyeli öğrencilerimizin yeni dönemde daha başarılı olmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İskender de, "Kazasız belasız, başarılı bir şekilde ilk dönem tamamlandı. Bölgede çalışma yapan tüm arkadaşlarımın başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Suriye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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