Suriye'nin kuzeyindeki okullarda karne heyecanı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki okullarda eğitim gören yaklaşık 200 bin öğrenci karne heyecanı yaşandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören yaklaşık 200 bin öğrenci karne aldı.

Afrin, Azez, Bab ve Cerablus, Mare ilçeleri Çobanbey, Ahterin, Soran beldesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak ara tatil girdi.

Çobanbey'deki er-Rifiye ilkokulun da Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü'nce karne töreni hazırlandı.

Kilis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kilis Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mahmut Kesikminare, Milli Eğitim Bakanlığı Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı Şube Müdürü Selami İskender ve öğrenci velilerinin katıldığı törende, öğrenciler hazırlıkları dans gösterilerini sergiledi şiirler okundu.

Rifiye ilkokulunda okuyan çocuklar karnelerini ve hazırlanan hediyeleri törene katılan heyet tarafından aldı.

"Bölgede eğitim seviyesinin yükseltilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz"

Kilis Milli Eğitim Müdürü Akkurt AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yarım dönem içerisinde bir çok faaliyet yaptık. Arkadaşlarımızla Türkçe eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleriyle ve okullarımızla bölgede eğitim seviyesinin yükseltilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Akkurt, öğrencilerin karne heyecanına tanıklık ettiklerini belirterek, "Suriyeli öğrencilerimizin yeni dönemde daha başarılı olmaları temenniye 2019 -2020 ilk yarı yıl dönemi hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı Şube Müdürü İskender de, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ilk yardı dönemini karne töreni ve çocukların heyecanına ortak olmak için Suriye'ye geldiklerini söyledi.

İskender, "Kazasız belasız başarılı bir şekilde ilk yarı dönemi tamamlandı bölgede çalışma yapan tüm arkadaşlarıma başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.