Son Dakika Haberleri: Suriye'nin kuzeyindeki patlamalarda 14 sivil yaralandı
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Suriye'nin kuzeyindeki patlamalarda 14 sivil yaralandı

32 dakika önce

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Cerablus ilçe merkezlerinde meydana gelen patlamalar sonucu 14 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki patlamalarda 14 sivil yaralandı, System.String[]
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Cerablus ilçe merkezlerinde meydana gelen patlamalar sonucu 14 sivil yaralandı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Türkiye sınırında yer alan Azez ve Cerablus kent merkezlerinde art arda patlamalar oldu.
Cerablus'taki bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 14 sivil yaralanırken, Azez'de tuzaklanan mayının patlaması sonucu ise ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı ancak güvenlik birimleri terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Cerablus, Suriye, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:33 Kaynak: AA
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