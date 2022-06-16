Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde eczanelerde denetim yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde eczanelerde denetim yapıldı

16.06.2022 14:24

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Rasulayn ilçesindeki yerel meclis, yerel sivil polis teşkilatı yardımıyla eczanelere yaptığı denetimlerde kullanım süresi dolan yaklaşık 10 bin kutu ilaca el koyarak imha etti.

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Rasulayn ilçesindeki yerel meclis, yerel sivil polis teşkilatı yardımıyla eczanelere yaptığı denetimlerde kullanım süresi dolan yaklaşık 10 bin kutu ilaca el koyarak imha etti.

Rasulayn Yerel Meclisi Sağlık Ofisi Sorumlusu Rakan Cellüd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede son kullanma tarihi geçen ilaçların tespiti ve kullanımının önüne geçmek amacıyla ilçe merkezindeki eczanelerde denetim yaptıklarını söyledi.

Yerel meclisin sosyal medya hesaplarında daha önce bu konuyla ilgili duyurular yapıldığını belirten Cellüd, kullanım süresi dolan yaklaşık 10 bin kutu ilaca el konulduğunu kaydetti.

Cellüd, ilçedeki sivil polis teşkilatı yardımıyla yapılan denetimler sırasında ruhsatlarında sorun olduğu anlaşılan 2 eczanenin de kapatıldığını vurguladı.

Rasulayn'deki vatandaşlara seslenen Cellüd, reçetesiz ilaç kullanılmaması ilaç satın alırken de son kullanma tarihine dikkat edilmesi uyarılarında bulundu.

Yerel meclisin el koyduğu ilaçlar imha edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde eczanelerde denetim yapıldı
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde eczanelerde denetim yapıldı
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde eczanelerde denetim yapıldı
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde eczanelerde denetim yapıldı
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde eczanelerde denetim yapıldı

YORUMLAR
500
Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti Gölbaşı ilçesinde üreticilere gübre ve tohum dağıtımı yapıldı Gölbaşı ilçesinde üreticilere gübre ve tohum dağıtımı yapıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde eczanelerde denetim yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi! Gündemde asgari ücret zammı yer aldı
20:23 YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Aydal, D-8'in büyük projesini açıkladı: Coin oluşturmak istiyoruz
20:17 Acun Ilıcalı Berat Özdemir'i istedi, Trabzonspor teklifi reddetti
20:05 Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi
19:51 MHP lideri Bahçeli'nin vaadi dikkat çekti: Üniversite sınavı kaldırılacak
19:47 Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu
19:13 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi
16:47 Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 21:05:27. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde eczanelerde denetim yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement