"Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu' - Son Dakika

"Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/ YPG'li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/ Nusaybin ve Şanlıurfa/ Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu."

(Mehmet Kalay/İHA)

Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
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