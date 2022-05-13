Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi! - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!

13.05.2022 17:25

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'te 3 askerimizin yaralandığı 1 askerin de şehit düştüğü hain saldırıdan sonra cezalandırma atışları yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen cezalandırma atışlarında toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi.

Dün Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'na havan saldırısı düzenlendi. YPG/ PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz ve 1 sivil vatandaş yaralandı. MSB, saldırının ardından terör örgütüne yönelik cezalandırma atışları gerçekleştirdi.

"ŞEHİDİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK"

MSB tarafından gerçekleştirilen cezalandırma atışmaları sonucunda 52 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedef tahrip edildi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere verildi: "Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri derhâl ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 52'ye yükselmiştir. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

"MİSLİYLE KARŞILIK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü girişime misliyle karşılık vermeyi sürdüreceğiz."

PENÇE-KİLİT OPERASYONU TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÇÖKERTTİ

Öte yandan Bakanlık kaynakları, özellikle Pençe Kilit Operasyonu'nun ardından terör örgütünde çöküş sürecinin hızlandığına dikkati çekti. İstihbarat raporları, ifadeler ve telsiz konuşmalarından da bu durumun gün yüzüne çıktığını belirten kaynaklar, daha önce olduğu gibi her saldırının hesabının misliyle sorulacağını bildirdi. Şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını belirten kaynaklar, terörle mücadelenin taarruzi bir anlayışla devam edeceğini kaydetti.

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Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi! - Son Dakika
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