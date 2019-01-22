Suriye'nin Lazkiye Kentinde Meydana Gelen Patlamada 1 Kişinin Öldüğü, 4 Kişinin Yaralandığı...
1 saat önce
IHAAW165545-ASA/22-01-2019- Suriye'nin Lazkiye kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
IHAAW165545-ASA/22-01-2019
- Suriye
'nin Lazkiye
kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. 22.01.2019 16: 55: 45 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:01 Kaynak: İHA
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