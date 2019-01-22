Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Lazkiye Kentinde Meydana Gelen Patlamada 1 Kişinin Öldüğü, 4 Kişinin Yaralandığı...

Suriye'nin Lazkiye Kentinde Meydana Gelen Patlamada 1 Kişinin Öldüğü, 4 Kişinin Yaralandığı...

1 saat önce

IHAAW165545-ASA/22-01-2019- Suriye'nin Lazkiye kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin Lazkiye Kentinde Meydana Gelen Patlamada 1 Kişinin Öldüğü, 4 Kişinin Yaralandığı..., System.String[]
IHAAW165545-ASA/22-01-2019

- Suriye'nin Lazkiye kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. 22.01.2019 16: 55: 45 TSI
NNNN - LAZKİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:01 Kaynak: İHA

Suriye, Lazkiye, 3. Sayfa
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