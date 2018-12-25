Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Moskova Büyükelçisi ile Görüştü

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi ile Görüştü

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad ile Suriye'deki son durumu görüştü.

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi ile Görüştü, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad ile Suriye'deki son durumu görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmede ile ikili ilişkiler ile gündemdeki konuların değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, Lavrov ve Haddad'ın Suriye krizinin çözüm yolları ile terörle mücadele ve İdlib sorununu görüştüğü ifade edildi.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:36 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Moskova, Suriye, Güncel
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