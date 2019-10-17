Suriye'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e...
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Suriye'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:08 Kaynak: AA
Suriye'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütü YPG/ PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği belirlendi.
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