Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e...
Son Dakika Güncel Suriye'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e...

Suriye'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e...

39 dakika önce

Suriye'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği belirlendi.

Suriye'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e..., System.String[]

Suriye'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütü YPG/ PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği belirlendi.

Suriye, Rakka, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:08 Kaynak: AA
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