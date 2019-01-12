Suriye'nin Sana Ajansı: İsrail'den Şam'a Füze Saldırıları Önlendi
1 saat önce
Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), İsrail'in Suriye'ye çok sayıda füze saldırısında bulunduğunu; çoğunun önlendiğini, sadece bir füzenin bir depoyu vurduğunu duyurdu.
Suriye
Arap Haber Ajansı (SANA), İsrail
'in Suriye'ye çok sayıda füze saldırısında bulunduğunu; çoğunun önlendiğini, sadece bir füzenin bir depoyu vurduğunu duyurdu. Ajans, Suriye hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediğini ancak sadece bir füzenin Şam
Havaalanındaki depolardan birine isabet ettiğini duyurdu.
Ajans, Suriye Ulaştırma Bakanlığı
'ndan bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki hava trafiğinin saldırılardan etkilenmediğini yazdı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:44 Kaynak: DHA
Türkiye, İstediğini Aldı! Koalisyon Askerleri, Suriye'den Çekiliyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek
Kaybolan Bebeğin İmdadına Kadın Otobüs Sürücüsü Yetişti
Sarhoş Hemşire, Doğum Sırasında Sert Bir Şekilde Çektiği Bebeğin Kafasını Kopardı