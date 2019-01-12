Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Sana Ajansı: İsrail'den Şam'a Füze Saldırıları Önlendi

Suriye'nin Sana Ajansı: İsrail'den Şam'a Füze Saldırıları Önlendi

1 saat önce

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), İsrail'in Suriye'ye çok sayıda füze saldırısında bulunduğunu; çoğunun önlendiğini, sadece bir füzenin bir depoyu vurduğunu duyurdu.

Suriye'nin Sana Ajansı: İsrail'den Şam'a Füze Saldırıları Önlendi, System.String[]
Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), İsrail'in Suriye'ye çok sayıda füze saldırısında bulunduğunu; çoğunun önlendiğini, sadece bir füzenin bir depoyu vurduğunu duyurdu. Ajans, Suriye hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediğini ancak sadece bir füzenin Şam Havaalanındaki depolardan birine isabet ettiğini duyurdu.

Ajans, Suriye Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki hava trafiğinin saldırılardan etkilenmediğini yazdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:44 Kaynak: DHA

Şam, İsrail, Suriye, Dünya
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