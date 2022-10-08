TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 50 hastaya daha katarakt ameliyatı yapıldı - Son Dakika
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TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 50 hastaya daha katarakt ameliyatı yapıldı

08.10.2022 15:48

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde 50 katarakt ameliyatı daha yapıldı, eylül ve ekimde 100 hasta görme yetisine kavuştu.

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde 50 katarakt ameliyatı daha yapıldı, eylül ve ekimde 100 hasta görme yetisine kavuştu.

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü (SGG) Başkanlığı koordinasyonunda Yetim Ehli Derneği ile yürütülen ortak çalışma sonucu ihtiyaç sahibi hastalara katarakt ameliyatları yapılıyor.

Program kapsamında Türkiye'den gelen göz doktoru Salih Bozkurt, iki günde 50 hastayı daha ameliyat etti.

SGG yetkilileri, bölgede eylül ve ekimde 100 hastaya katarakt ameliyatı yapıldığını ve bu kişilerin görme yetisine kavuştuğunu söyledi.

Tel Abyadlı 65 yaşındaki Miteb Hac Halaf, ameliyat öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağ gözünün görmediğini belirterek, tedavi olmak amacıyla Tel Abyad Hastanesi'ne geldiğini söyledi.

Hac Halaf, "İlçede yapılan ücretsiz ameliyatlar hayatımızı kolaylaştırdı. Bir yere gitmeye gerek kalmadan ameliyat yapılıyor." dedi.

Ameliyatı başarılı geçen Cami İmamı Hac Halaf, hastaneye ve sağlık personeline teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Barış Pınarı Harekatı, Ameliyat, Suriye, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 50 hastaya daha katarakt ameliyatı yapıldı - Son Dakika

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