Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırılara...
1 saat önce
Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırılara karşılık verilerek terör hedefleri vuruldu.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:38 Kaynak: AA
'nin Tel Rıfat bölgesinde TSK
unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırılara karşılık verilerek terör hedefleri vuruldu.
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