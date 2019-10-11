Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için öncelikli bir meseledir. Bunun teminatı da Türkiye'dir. Türkiye'nin yaptığı, iç karışıklıktan, iç savaştan yararlanarak kendine alan oluşturmaya çalışan, Türkiye'ye tehdit oluşturmaya çalışan unsurları ortadan kaldırmaktır." dedi.

Yalova Üniversitesinin Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2018-2019 akademik yıl açılış törenine katılan Yıldırım, bölücü terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını hatırlattı.

Yıldırım, başbakanlık döneminde Fırat Kalkanı ve Afrin harekatının başarıyla gerçekleştirildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Fırat'ın batısındaki bölgeler terör unsurlarından temizlenmişti. Bölgedeki halk huzura kavuşmuş, güven içinde ülkemizde bulunan mülteciler topraklarına dönmüştü. Bu kere, defalarca müttefiklerimize, bölge ülkelerine ikazlarımıza rağmen doğuda maalesef yerli halkı göçe zorlayan, çocuklarını zorla silah altına alan ve zulüm yapan o alçak PKK, eşit YPG, eşit SDG gibi değişik isimlerle meydana çıkan örgüte karşı bir operasyon başlattık. Bu operasyon durup dururken olmadı. Hem başbakanlığım sırasında, Cumhurbaşkanımız bir yandan biz bir yandan NATO müttefikimiz ABD'ye dedik ki, 'bu gittiğiniz yol yanlış yoldur.' Bir terör örgütü DEAŞ'ı yok etmek için bir başka terör örgütünü kullanmak devletlere yakışan bir iş değildir. Peki DEAŞ'ı yok ettikten sonra bu terör örgütünü ne yapacaksınız. Onu yok etmek için başka bir terör örgütü mü icat edeceksiniz? Bu akla ziyan bir iştir. O zaman bize şunu söylemişlerdi 'Bu bizim için bir seçim değil bir mecburiyet.' ve maalesef yanlışta ısrar edildi. Binlerce PKK'lı, PKK'nın kuzenleri, Suriye'deki kolu YPG teröristleri teçhiz edildi, donanımlı hale getirildi ve ülkemizde terör faaliyetlerine zemin hazırlandı."

Harekat düzenlenen terör örgütünün sıradan bir örgüt olmadığına dikkati çeken Yıldırım, örgütün, dost bilinen ülkeler tarafından birkaç yılda muazzam bir destekle teçhiz edildiğini söyledi.

Yıldırım, 3 yıl içinde terör örgütüne 37 bin kalaşnikof, 7 bin 50 makineli tüfek, 4 bin ağır makinalı tüfek, 3 bin 400 RPG 7 roketatar, 315 havan topu, bin ABD ve Rus yapımı AT4 tanksavar silahı, 195 keskin nişancı tüfeği, 450 PV7 tipi gece görüş dürbünü, 150 kızıl ötesi lazer aydınlatıcı dürbün verildiğini ifade etti.

Bu listenin uzayıp gideceğini belirten Yıldırım, "Şimdi dünyanın değişik yerlerinden 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diyorlar. Sormak lazım, bunu söyleyen ülkelerin hangisinin Suriye ile ortak yanı var? Ortak sınırları mı var? Komşulukları mı var? Suriye'deki yangından etkileniyorlar mı? Binlerce kilometreden gelip oraya yerleşeceksiniz, 911 kilometre boyunca sınırı olan Türkiye'ye 'burada ne işiniz var' diyeceksiniz. Bizim oradaki işimiz çok açık ve seçiktir. Suriye ve Irak boyunca bin 300 kilometrelik hudutlarımızın güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör devletini ortadan kaldırmaktır. Terör oluşumunu ortadan kaldırmaktır." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı ile birlikte bölgedeki Arapların, Kürtlerin huzur bulacağını, terör örgütünün sultasından kurtulacaklarını vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin hem sınırları ötesinde hem de sınırları içinde terör tehdidi ve belasının sona ermiş olacağını söyledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için öncelikli bir meseledir. Bunun teminatı da Türkiye'dir. Türkiye'nin yaptığı, iç karışıklıktan, iç savaştan yararlanarak kendine alan oluşturmaya çalışan, Türkiye'ye tehdit oluşturmaya çalışan unsurları ortadan kaldırmaktır. Kim ne derse desin bu operasyon başarıyla, hiçbir sivile zarar vermeden Silahlı Kuvvetlerimizin 100 yıllık tecrübesiyle tamamlanmış olacaktır. 82 milyon vatan evladının duası, desteği onlarla beraberdir. Allah yar ve yardımcıları olsun."

Törende, Yıldırım'a, ulaştırma mühendisliği alanında fahri doktora unvanı verildi.