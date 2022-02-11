Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Çobanbey beldesinde akaryakıt istasyonunda patlama - Son Dakika

Suriye- Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde bir akaryakıt istasyonunda patlama medyana geldi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki beldenin güneyinde yer alan akaryakıt istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde şiddetli patlama yaşandı.

İstasyondaki patlamanın yangına dönüşmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi intikal etti.

Yaklaşık 2 saat çalışmanın ardından yangın söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.