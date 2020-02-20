Suriye'nin Türkiye sınırında patlama: 4 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin Türkiye sınırında patlama: 4 yaralı
8 saat önce
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Harem kasabasında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu en az 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Harem kasabasında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu en az 4 kişi yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan Harem kasabasında sabah saatlerinde bombalı yüklü araç patladı. Bir pazar alanında meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaralandı. Yaralılar Harem kasabasındaki hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. - İDLİB
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