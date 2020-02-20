Suriye'nin Türkiye sınırında patlama: 4 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Harem kasabasında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu en az 4 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan Harem kasabasında sabah saatlerinde bombalı yüklü araç patladı. Bir pazar alanında meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaralandı. Yaralılar Harem kasabasındaki hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

(Hamad Alnajjar - Abu Mucahit El Halebi/İHA)