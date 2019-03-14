Son Dakika Haberleri: Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" Konferansı Sona Erdi

Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" Konferansı Sona Erdi

28 dakika önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Suriyeli mültecilere ilişkin uluslararası konferansta Türkiye'nin Suriyelilere yönelik politikaları övüldü.

Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Suriyeli mültecilere ilişkin uluslararası konferansta Türkiye'nin Suriyelilere yönelik politikaları övüldü.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansı sona erdi.

Konferansın sonuç bildirgesinde, yaklaşık 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'den övgüyle bahsedilerek, Türkiye'nin Suriyelilere sağlık, eğitim, iş gücüne katılım ve belediye hizmetlerine ulaşım gibi konularda yardımcı olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin geniş çaplı mülteci nüfusu için kapsamlı çözümler geliştirdiğine değinilen bildirgede, Suriye'ye komşu ülkelerle iş birliği yapan Türkiye'nin tutumuna dikkat çekildi.

Ayrıca, bildirgede Türkiye'nin mültecilerin önemli ihtiyaçları için AB ile başarılı bir iş birliği yaptığı vurgulandı.

Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Suriye, Türkiye, Güncel
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