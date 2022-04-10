Son dakika haberi: MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

10.04.2022 11:06
Son dakika haberi: MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.


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Son dakika haber! MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz... Son dakika haber! MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz... MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı, Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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