Son Dakika Haberleri: "Suriye'nin Yeniden İnşası: Zorluklar ve Fırsatlar" paneli
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"Suriye'nin Yeniden İnşası: Zorluklar ve Fırsatlar" paneli

1 saat önce

Suriye'nin yeniden inşasındaki dinamiklerin ele alındığı panelde sürecin ekonomik boyutu ele alındı.

Suriye'nin yeniden inşasındaki dinamiklerin ele alındığı panelde sürecin ekonomik boyutu ele alındı.
Ankara'daki bir otelde düzenlenen "Suriye'nin Yeniden İnşası: Zorluklar ve Fırsatlar" panelinde, ülkedeki yeniden inşa sürecinde ekonomik dinamikler değerlendirildi, detaylı teknik değerlendirmeler yapıldı.
Prof. Dr. Murat Yülek'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Tayvanlı Mimar Dr. Chiu Chen-yu, Tayvan Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Fonu yetkilisi Dr. Lee Pai-po, akademisyen Dr. Salah Hacı İsmail ve Mustafa Mente sunum yaptı.
Panel, gelir ve ekonomik büyüme açısından inşaat sektörünün yeri, yeniden inşa projelerinde yerel perspektiflerin oluşturulması ve bu alanda bilgi işlem teknolojilerinin yeri gibi teknik konuların ele alındığı oturumun ardından sona erdi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu'nun iş birliğinde Ortadoğu Vakfınca düzenlenen panelin bu sabahki ilk oturumunda Suriye'nin yeniden inşasındaki sosyal ve siyasi dinamikler masaya yatırılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:59 Kaynak: AA
Tayvan, Murat Yülek, Ankara, Suriye, Güncel
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