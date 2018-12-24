Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Yeniden İnşasına Suudi Arabistan Yardım Edecek"

Suriye'nin Yeniden İnşasına Suudi Arabistan Yardım Edecek"

57 dakika önce

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin yeniden inşaasına yardım için gereken parayı ABD'nin yerine Suudi Arabistan'ın ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Suriye'nin Yeniden İnşasına Suudi Arabistan Yardım Edecek
NEW ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin yeniden inşaasına yardım için gereken parayı ABD'nin yerine Suudi Arabistan'ın ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin yeniden inşaasına Suudi Arabistan'ın yardım edeceğini belirterek, bu ülkeye teşekkür etti.

Trump, "Suudi Arabistan, ABD'nin yerine Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? 5000 mil uzaklıktaki ABD yerine son derece zengin ülkelerin komşularının yeniden inşasına yardım etmesi hoş değil mi? Teşekkürler Suudi A!" paylaşımında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:35 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suudi Arabistan, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Hazine Bakanı Mnuchin Kriz Takımını Toplantıya Çağırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!

Asgari Ücretin Belirleneceği Kritik Toplantıya Kısa Bir Süre Kaldı! İşte Tüm Detaylar Meclis'te Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Gerginliği! Milletvekilleri Arasında Tartışma Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 22:32:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Yeniden İnşasına Suudi Arabistan Yardım Edecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]