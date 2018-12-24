Suriye'nin Yeniden İnşasına Suudi Arabistan Yardım Edecek"
57 dakika önce
NEW ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin yeniden inşaasına yardım için gereken parayı ABD'nin yerine Suudi Arabistan'ın ödemeyi kabul ettiğini belirtti.
NEW ABD
Başkanı Donald Trump
, Suriye
'nin yeniden inşaasına yardım için gereken parayı ABD'nin yerine Suudi Arabistan
'ın ödemeyi kabul ettiğini belirtti.
Trump, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin yeniden inşaasına Suudi Arabistan'ın yardım edeceğini belirterek, bu ülkeye teşekkür etti.
Trump, "Suudi Arabistan, ABD'nin yerine Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? 5000 mil uzaklıktaki ABD yerine son derece zengin ülkelerin komşularının yeniden inşasına yardım etmesi hoş değil mi? Teşekkürler Suudi A!" paylaşımında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:35 Kaynak: AA
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