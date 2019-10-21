Son Dakika Haberleri: Suriye operasyonu: SDG, Resulayn'dan çekildiklerini duyurdu
Son Dakika Dünya Suriye operasyonu: SDG, Resulayn'dan çekildiklerini duyurdu

Suriye operasyonu: SDG, Resulayn'dan çekildiklerini duyurdu

16 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD ile Türkiye arasında yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinden sınırdaki Resulayn’dan çekildiklerini duyurdu.

Suriye operasyonu: SDG, Resulayn'dan çekildiklerini duyurdu, System.String[]

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye arasında yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinden sınırdaki Resulayn'dan çekildiklerini duyurdu. Öte yandan Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalif güçler ise çekilmenin tamamen bitmediğini kaydetti.


SDG sözcüsü Kino Gabriel, "Kentte [Resulayn'da] hiçbir savaşçımız kalmadı" açıklamasını yaptı. Türkiye destekli Suriyeli muhalif grupların sözcüsü Major Youssef Hamoud ise, "Geri çekilme tamamen bitmedi" şeklinde konuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Resulayn, Türkiye, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:15 
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