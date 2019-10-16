Son Dakika Haberleri: Suriye operasyonu: Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanların sayısı 200'e yaklaştı
Son Dakika Dünya Suriye operasyonu: Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanların sayısı 200'e yaklaştı

Suriye operasyonu: Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanların sayısı 200'e yaklaştı

40 dakika önce

Operasyonla ilgili sosyal medya üzerinden olumsuz yorumlar yaptığı tespit edilen yaklaşık 200 kişi "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı

Suriye operasyonu: Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanların sayısı 200'e yaklaştı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası emniyet güçleri de sosyal medya hesaplarını yakın takibe aldı.


Şu ana kadar operasyonla ilgili sosyal medya üzerinden olumsuz yorumlar yaptığı tespit edilen yaklaşık 200 kişi "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:27 
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