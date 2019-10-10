Son Dakika Haberleri: Suriye operasyonunu kınayan AB'de Macaristan'dan Türkiye dayanışması
Son Dakika Dünya Suriye operasyonunu kınayan AB'de Macaristan'dan Türkiye dayanışması

Suriye operasyonunu kınayan AB'de Macaristan'dan Türkiye dayanışması

53 dakika önce

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptığı kınamayı Macaristan'ın engellemeye çalıştığı ortaya çıktı

Suriye operasyonunu kınayan AB'de Macaristan'dan Türkiye dayanışması, System.String[]

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptığı kınamayı Macaristan'ın engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.


Alman Der Spiegel gazetesi tarafından dün ortaya atılan iddiada, AB'nin ortak kınama mesajını Macaristan'ın ilk etapta veto ettiği öne sürülmüştü. Ancak Macaristan AB Daimi Temsilcisi Oliver Varhelyi, euronews Macarca muhabirinin Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşıma yorum yazarak, bu bilgiyi 'yalan haber' olarak nitelendirmişti.

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Barış Pınarı Harekatı, Avrupa Birliği, Macaristan, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:36 
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