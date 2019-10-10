Suriye operasyonuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Suriye topraklarında başlattığı Barıs¸ Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya platformlarında uygunsuz içerik ve mesaj paylaştığı gerekçesiyle 78 kişi hakkında işlem başlattığını duyurdu. Birgün Gazetesi internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Suriye topraklarında başlattığı Barıs¸ Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya platformlarında uygunsuz içerik ve mesaj paylaştığı gerekçesiyle 78 kişi hakkında işlem başlattığını duyurdu.
Konuyla ilgili ilk gözaltı ise Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir'e geldi. Demir'in, gazetenin sosyal medya hesabında yaptığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı ve Vatan Emniyet'e götürüldüğü kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:06
MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı İran'dan harekat tepkisi: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz Hollanda'dan skandal hareket! Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı