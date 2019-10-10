Son Dakika Haberleri: Suriye operasyonuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Son Dakika Dünya Suriye operasyonuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Suriye operasyonuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Suriye topraklarında başlattığı Barıs¸ Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya platformlarında uygunsuz içerik ve mesaj paylaştığı gerekçesiyle 78 kişi hakkında işlem başlattığını duyurdu. Birgün Gazetesi internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına alındı.

Suriye operasyonuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına soruşturma, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Suriye topraklarında başlattığı Barıs¸ Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya platformlarında uygunsuz içerik ve mesaj paylaştığı gerekçesiyle 78 kişi hakkında işlem başlattığını duyurdu.


Konuyla ilgili ilk gözaltı ise Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir'e geldi. Demir'in, gazetenin sosyal medya hesabında yaptığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı ve Vatan Emniyet'e götürüldüğü kaydedildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:06 
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