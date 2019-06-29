Suriye ordu güçlerinden İdlib'de TSK gözlem noktası bölgesine top atışı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ordu güçlerinin İdlib'de kontrol ettiği bölgeden Türk Silahlı Kuvvetlerinin 10 No'lu gözlem noktası bölgesine top atışı yaptığını bildirdi
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:53
ordu güçlerinin İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden Türk Silahlı Kuvvetlerinin 10 No'lu gözlem noktası bölgesine top atışı yapıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesindeki gözlem noktasına 3 adet top atışı yapıldı.
İngilizler, Mesut Özil'in neden Türkiye'ye transfer olmadığını açıkladı
Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı
"İntihar edeceğim" diye çağırdığı eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti
Merkel neden titreme nöbeti geçiriyor? İşte uzmanların yanıtı