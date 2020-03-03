Suriye ordu güçlerinin El Bara kasabasına yaptığı hava saldırıları - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye ordu güçlerinin El Bara kasabasına yaptığı hava saldırıları - Son Dakika Dünya

Suriye ordu güçlerinin El Bara kasabasına yaptığı hava saldırıları

6 saat önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Rusya'nın desteği ile rejim güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki stratejik Serakib şehrini tamamen kontrol altına aldığını duyurdu.

Suriye ordu güçlerinin El Bara kasabasına yaptığı hava saldırıları, System.String[]

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Rusya'nın desteğini alan Şam güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki stratejik Serakib şehrini tekrar kontrol altına aldığını duyurdu. Ordu güçlerinin El Bara kasabasına yaptığı hava saldırıları ise halk tarafından kameraya kaydedildi.


Suriye devlet haber ajansı SANA, "ordunun Türkiye destekli isyancılara karşı" yürüttüğü şiddetli çatışmaların ardından tekrar şehre girdiğini belirtti.

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Serakib, Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:56 
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