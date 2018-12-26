Suriye Ordusu: Başkent Şam'a Gönderilen Füzeler Havada İmha Edildi
17 dakika önce
Suriye hava savunma güçleri ülkenin başkenti Şam semalarında İsrail tarafından gönderildiği iddia edilen füzelerin imha edildiğini duyurdu.
Suriye
hava savunma güçleri ülkenin başkenti Şam
semalarında İsrail
tarafından gönderildiği iddia edilen füzelerin imha edildiğini duyurdu. İsrail tarafından konu hakkında bir açıklama yapılmadı
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:04
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