Son Dakika Haberleri: Suriye Ordusu: Başkent Şam'a Gönderilen Füzeler Havada İmha Edildi

Suriye Ordusu: Başkent Şam'a Gönderilen Füzeler Havada İmha Edildi

17 dakika önce

Suriye hava savunma güçleri ülkenin başkenti Şam semalarında İsrail tarafından gönderildiği iddia edilen füzelerin imha edildiğini duyurdu.

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Suriye hava savunma güçleri ülkenin başkenti Şam semalarında İsrail tarafından gönderildiği iddia edilen füzelerin imha edildiğini duyurdu. İsrail tarafından konu hakkında bir açıklama yapılmadı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:04 

İsrail, Şam, Suriye, Dünya
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