Son Dakika Haberleri: Suriye ordusu Han Şeyhun'a komşu Hama kırsalını kuşatma altına aldığını duyurdu
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Suriye ordusu Han Şeyhun'a komşu Hama kırsalını kuşatma altına aldığını duyurdu

43 dakika önce

Suriye ordusunu Han Şeyhun'a komşu Hama kırsalında bulunan muhalifleri kuşatma altına aldığı duyuruldu. Suriye devlet televizyonu, rejim güçlerinin kuşatma altına aldığı bölgenin iç kesimlerine doğru yöneldiğini aktardı.

Suriye ordusu Han Şeyhun'a komşu Hama kırsalını kuşatma altına aldığını duyurdu, System.String[]

Suriye ordusunun Han Şeyhun'a komşu Hama kırsalında bulunan muhalifleri kuşatma altına aldığı duyuruldu. Suriye devlet televizyonu, rejim güçlerinin kuşatma altına aldığı bölgenin iç kesimlerine doğru yöneldiğini aktardı.


Ayrıca ordu güçlerinin bölgedeki birçok kritik noktayı ve güzergahı ele geçirdiği, yıllarca muhaliflerin kontrolünde olan kırsalın rejimin kontrolüne geçmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

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Han Şeyhun, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:15 
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