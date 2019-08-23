Suriye ordusu Han Şeyhun'a komşu Hama kırsalını kuşatma altına aldığını duyurdu
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Suriye ordusunu Han Şeyhun'a komşu Hama kırsalında bulunan muhalifleri kuşatma altına aldığı duyuruldu. Suriye devlet televizyonu, rejim güçlerinin kuşatma altına aldığı bölgenin iç kesimlerine doğru yöneldiğini aktardı.
Suriye ordusunun Han Şeyhun'a komşu Hama kırsalında bulunan muhalifleri kuşatma altına aldığı duyuruldu. Suriye devlet televizyonu, rejim güçlerinin kuşatma altına aldığı bölgenin iç kesimlerine doğru yöneldiğini aktardı.
Ayrıca ordu güçlerinin bölgedeki birçok kritik noktayı ve güzergahı ele geçirdiği, yıllarca muhaliflerin kontrolünde olan kırsalın rejimin kontrolüne geçmesinin an meselesi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:15
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