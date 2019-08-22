Son Dakika Haberleri: Suriye ordusu, İdlib'i terk etmek isteyen siviller için güvenlik koridoru açtı
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Suriye ordusu, İdlib'i terk etmek isteyen siviller için güvenlik koridoru açtı

1 saat önce

Suriye ordusu, İdlib'i terk etmek isteyen siviller için koridor açtı

Suriye ordusu, İdlib'i terk etmek isteyen siviller için güvenlik koridoru açtı, System.String[]

Suriye ordusu İdlib'in Soran bölgesini terk etmek isteyen siviller için güvenlik koridoru açtı. Suriye devlet televizyonu tarafından duyurulan haberde muhaliflerin kontrolündeki Soran bölgesinden ayrılmak isteyen siviller için insani koridor açıldığı duyuruldu.


İdlib'in güneyinde yer alan Soran'a son günlerde rejim yanlısı güçler tarafından hava operasyonları düzenlenmişti.

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Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:30 
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