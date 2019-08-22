Suriye ordusu, İdlib'i terk etmek isteyen siviller için güvenlik koridoru açtı
1 saat önce
Suriye ordusu, İdlib'i terk etmek isteyen siviller için koridor açtı
Suriye ordusu İdlib'in Soran bölgesini terk etmek isteyen siviller için güvenlik koridoru açtı. Suriye devlet televizyonu tarafından duyurulan haberde muhaliflerin kontrolündeki Soran bölgesinden ayrılmak isteyen siviller için insani koridor açıldığı duyuruldu.
İdlib'in güneyinde yer alan Soran'a son günlerde rejim yanlısı güçler tarafından hava operasyonları düzenlenmişti.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:30
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