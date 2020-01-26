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Suriye ordusu İdlib'in Maaret el Numan ilçesine yaklaştı
13 dakika önce
Suriye devlet televizyonu ve muhalif aktivistler, Suriye ordusunun İdlib iline bağlı Maaret el Numan ilçesine yaklaştığını duyurdu.
Gece boyunca süren şiddetli çatışmaların ardından, pazar sabahı Maaret el Numan'ın kuzeyindeki Gadafa köyünün Suriye ordusu tarafından ele geçirildiği bildirildi.
Suriye devlet televizyonu ve muhalif aktivistler, Suriye ordusunun İdlib iline bağlı Maaret el Numan ilçesine yaklaştığını duyurdu.
Gece boyunca süren şiddetli çatışmaların ardından, pazar sabahı Maaret el Numan'ın kuzeyindeki Gadafa köyünün Suriye ordusu tarafından ele geçirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:13
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