Suriye ordusu İdlib'in Maaret el Numan ilçesine yaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye ordusu İdlib'in Maaret el Numan ilçesine yaklaştı - Son Dakika Dünya

Suriye ordusu İdlib'in Maaret el Numan ilçesine yaklaştı

13 dakika önce

Suriye devlet televizyonu ve muhalif aktivistler, Suriye ordusunun İdlib iline bağlı Maaret el Numan ilçesine yaklaştığını duyurdu. Gece boyunca süren şiddetli çatışmaların ardından, pazar sabahı Maaret el Numan'ın kuzeyindeki Gadafa köyünün Suriye ordusu tarafından ele geçirildiği bildirildi.

Suriye ordusu İdlib'in Maaret el Numan ilçesine yaklaştı, System.String[]

Suriye devlet televizyonu ve muhalif aktivistler, Suriye ordusunun İdlib iline bağlı Maaret el Numan ilçesine yaklaştığını duyurdu.


Gece boyunca süren şiddetli çatışmaların ardından, pazar sabahı Maaret el Numan'ın kuzeyindeki Gadafa köyünün Suriye ordusu tarafından ele geçirildiği bildirildi.

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Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:13 
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