Son Dakika Haberleri: "Suriye ordusu İdlip'te konuşlandırılmış Türk ordusunun gözlem noktasını kuşattı"
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"Suriye ordusu İdlip'te konuşlandırılmış Türk ordusunun gözlem noktasını kuşattı"

1 saat önce

Suriye ordusunun, İdlip’te konuşlandırılmış Türk ordusunun bir gözlem noktasını kuşattığı ileri sürüldü.

Suriye ordusunun, İdlip'te konuşlandırılmış Türk ordusunun bir gözlem noktasını kuşattığı ileri sürüldü.


Fransız Haber Ajansı, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırarak verdiği haberde, ülkenin kuzey batısında İdlip ve Hama arasında yer alan Türk ordusunun Morek'teki gözlem noktasını kuşattığını iddia etti.

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Suriye, İdlip, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:45 
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