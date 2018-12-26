Suriye Ordusu: İsrail Şam Yakınlarında Bir Silah Deposunu Vurdu
59 dakika önce
Suriye ordusu, İsrail'in başkent Şam yakınlarında bir silah deposunu vurduğunu söyledi.
Suriye
ordusu, İsrail
'in başkent Şam
yakınlarındaki bir silah deposuna hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.
Ordudan bir yetkili Suriye resmi medyasına yaptığı açıklamada deponun vurulduğunu, üç askerin yaralandığını, füzelerin çoğunun ise imha edildiğini söyledi.
İsrail, hava saldırısıyla ilgili bir açıklama yapmadı ama 'Suriye'den fırlatılan' bir uçaksavar füzesinin imhası için hava savunma sistemlerinin çalıştırıldığını belirtti.
İsrail ordusu yaralanan olmadığını ve bir zarar oluşmadığını söyledi.
Suriye resmi medyası Salı gece geç saatlerde Şam hava sahasındaki bir cismin imha edildiğini gösteren görüntüler paylaştı. Görüntülerde topçu mermisi atışlarından sonra patlama sesi duyuluyor.https://twitter.com/IDF/status/1077669553256173575
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:26
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