Son Dakika Haberleri: Suriye Ordusu: İsrail Şam Yakınlarında Bir Silah Deposunu Vurdu
BBC

Suriye Ordusu: İsrail Şam Yakınlarında Bir Silah Deposunu Vurdu

59 dakika önce

Suriye ordusu, İsrail'in başkent Şam yakınlarında bir silah deposunu vurduğunu söyledi.

Suriye Ordusu: İsrail Şam Yakınlarında Bir Silah Deposunu Vurdu, System.String[]
Suriye ordusu, İsrail'in başkent Şam yakınlarındaki bir silah deposuna hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Ordudan bir yetkili Suriye resmi medyasına yaptığı açıklamada deponun vurulduğunu, üç askerin yaralandığını, füzelerin çoğunun ise imha edildiğini söyledi.

İsrail, hava saldırısıyla ilgili bir açıklama yapmadı ama 'Suriye'den fırlatılan' bir uçaksavar füzesinin imhası için hava savunma sistemlerinin çalıştırıldığını belirtti.

İsrail ordusu yaralanan olmadığını ve bir zarar oluşmadığını söyledi.

Suriye resmi medyası Salı gece geç saatlerde Şam hava sahasındaki bir cismin imha edildiğini gösteren görüntüler paylaştı. Görüntülerde topçu mermisi atışlarından sonra patlama sesi duyuluyor.

https://twitter.com/IDF/status/1077669553256173575
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:26 

Şam, İsrail, Suriye, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor Bakan Albayrak'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail İddiasına Yanıt: Yalanlarından Bıktık

Münbiç'in Arimah Bölgesinde Görülen Rejim Güçleri İçin Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 05:25:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Ordusu: İsrail Şam Yakınlarında Bir Silah Deposunu Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]