Suriye ordusu muhaliflerin kontrolündeki onlarca köyü geri aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye ordusu muhaliflerin kontrolündeki onlarca köyü geri aldı - Son Dakika Dünya

Suriye ordusu muhaliflerin kontrolündeki onlarca köyü geri aldı

6 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçler, muhaliflerin elindeki onlarca köyde kontrolü ele geçirdi. Suriye ordusunun ülkenin kuzeybatısında çarşamba günü düzenlediği hava ve kara operasyonlarında, en az üç kişi yaşamını yitirirken muhaliflerin elindeki bir çok bölgede kontrolü sağladı.

Suriye ordusu muhaliflerin kontrolündeki onlarca köyü geri aldı, System.String[]

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler, muhaliflerin elindeki onlarca köyde kontrolü ele geçirdi. Suriye ordusunun ülkenin kuzeybatısında çarşamba günü düzenlediği hava ve kara operasyonlarında, en az üç kişi yaşamını yitirirken muhaliflerin elindeki bir çok bölgede kontrolü sağladı.


Rusya'nın destek verdiği Suriye ordusunu operasyonlarında aralık ayı başından bu yana en az 30 sivil hayatını kaybederken, yaklaşık 1 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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Beşşar Esed, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:33 
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