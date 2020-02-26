Suriye ordusu muhaliflerin kontrolündeki onlarca köyü geri aldı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler, muhaliflerin elindeki onlarca köyde kontrolü ele geçirdi. Suriye ordusunun ülkenin kuzeybatısında çarşamba günü düzenlediği hava ve kara operasyonlarında, en az üç kişi yaşamını yitirirken muhaliflerin elindeki bir çok bölgede kontrolü sağladı.



Rusya'nın destek verdiği Suriye ordusunu operasyonlarında aralık ayı başından bu yana en az 30 sivil hayatını kaybederken, yaklaşık 1 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.