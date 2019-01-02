Son Dakika Haberleri: Suriye Ordusu'ndan "400 Pyd/pkk'lı Münbiç'i Terk Etti" İddiası

Suriye Ordusu'ndan "400 Pyd/pkk'lı Münbiç'i Terk Etti" İddiası

21 dakika önce

Suriye Savunma Bakanlığı, yaklaşık 400 PYD/PKK'lının Münbiç'i terk ederek Fırat'ın doğusuna çekildiğini iddia etti.

Suriye Ordusu'ndan
Suriye Savunma Bakanlığı, yaklaşık 400 PYD/ PKK'lının Münbiç'i terk ederek Fırat'ın doğusuna çekildiğini iddia etti.

Türkiye'nin operasyon başlatması üzerine terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin Münbiç kentini rejim güçlerine terk edeceğini açıklamıştı. Suriye Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, yaklaşık 400 PKY/PKK mensubunun Münbiç'i terk ederek Fırat'ın doğusuna çekildiği iddia edildi. Açıklamada PKK'lı grubun 30'dan fazla araçla oluşturulan konvoyla geri çekildiği belirtildi. - ŞAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:02 Kaynak: İHA

Münbiç, Suriye, PKK, Politika
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