Suriye Ordusu'ndan "400 Pyd/pkk'lı Münbiç'i Terk Etti" İddiası
21 dakika önce
Suriye Savunma Bakanlığı, yaklaşık 400 PYD/PKK'lının Münbiç'i terk ederek Fırat'ın doğusuna çekildiğini iddia etti.
Suriye
Savunma Bakanlığı, yaklaşık 400 PYD/ PKK
'lının Münbiç
'i terk ederek Fırat'ın doğusuna çekildiğini iddia etti. Türkiye
'nin operasyon başlatması üzerine terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin Münbiç kentini rejim güçlerine terk edeceğini açıklamıştı. Suriye Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, yaklaşık 400 PKY/PKK mensubunun Münbiç'i terk ederek Fırat'ın doğusuna çekildiği iddia edildi. Açıklamada PKK'lı grubun 30'dan fazla araçla oluşturulan konvoyla geri çekildiği belirtildi. - ŞAM
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:02 Kaynak: İHA
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