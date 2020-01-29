Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı - Son Dakika Dünya

Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı

6 saat önce

Son haftalardaki ağır bombardıman nedeniyle binlerce kişinin terk ettiği Maaret el Numan, başkent Şam ile Halep'i bağlayan otoyol üzerinde bulunmasında dolayı kritik öneme sahip. İdlib’in en büyük ilçesi, Ekim 2012'de muhaliflerin eline geçmişti.

Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı, System.String[]

Suriye'de hükümet güçleri, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı en stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı.


Son haftalardaki ağır bombardıman nedeniyle binlerce kişinin terk ettiği kent, başkent Şam ile Halep'i bağlayan otoyol üzerinde bulunmasında dolayı kritik öneme sahip. İdlib'in en büyük ilçesi Ekim 2012'de muhaliflerin eline geçmişti.

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Suriye, İdlib, Şam, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:02 
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