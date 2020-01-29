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Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı
6 saat önce
Son haftalardaki ağır bombardıman nedeniyle binlerce kişinin terk ettiği Maaret el Numan, başkent Şam ile Halep'i bağlayan otoyol üzerinde bulunmasında dolayı kritik öneme sahip. İdlib’in en büyük ilçesi, Ekim 2012'de muhaliflerin eline geçmişti.
Suriye'de hükümet güçleri, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı en stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı.
Son haftalardaki ağır bombardıman nedeniyle binlerce kişinin terk ettiği kent, başkent Şam ile Halep'i bağlayan otoyol üzerinde bulunmasında dolayı kritik öneme sahip. İdlib'in en büyük ilçesi Ekim 2012'de muhaliflerin eline geçmişti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:02
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