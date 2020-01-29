Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı - Son Dakika

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Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı
6 saat önce
Detay Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:06 Kaynak: AA
Detay Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı
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