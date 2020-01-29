Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı - Son Dakika

Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı

6 saat önce

Detay Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı.

Detay Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı

Suriye ordusu stratejik kentlerden Maaret el Numan'da kontrolü geri aldı

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:06 Kaynak: AA
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