Suriye ordusu: Türk güçlerinin saldırılarına cevap verilecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye ordusu: Türk güçlerinin saldırılarına cevap verilecek - Son Dakika Dünya

Suriye ordusu: Türk güçlerinin saldırılarına cevap verilecek

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, 'İdlib'de 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun da imha edildiği ve 1 tankın ele geçirildiği kaydedildi.

Suriye ordusu: Türk güçlerinin saldırılarına cevap verilecek, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, 'İdlib'de 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun da imha edildiği ve 1 tankın ele geçirildiği kaydedildi.


Suriye ordusundan yapılan açıklamada ise Türk güçlerin saldırılarına cevap verileceği belirtildi.

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Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:45 
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Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
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