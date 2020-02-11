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Suriye ordusu: Türk güçlerinin saldırılarına cevap verilecek
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, 'İdlib'de 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun da imha edildiği ve 1 tankın ele geçirildiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı, 'İdlib'de 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun da imha edildiği ve 1 tankın ele geçirildiği kaydedildi.
Suriye ordusundan yapılan açıklamada ise Türk güçlerin saldırılarına cevap verileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:45
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