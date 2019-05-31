Suriye ortak sermayeli şirket sayısı yüzde 45 azaldı

2019 yılı Nisan ayında Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı.

2019 yılı Nisan ayında Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinin değerlendirildiği Kurulan Şirketler, Yabancı Ortak Sermayeli Kurulan Şirketler ve Suriye Ortak Sermayeli Kurulan Şirketler bilgilerinin yer aldığı TEPAV Suriye Sermayeli Şirketler Bülteni yayımlandı.



Buna göre, Nisan 2019'da Suriye ortak sermayeli 72 şirket kurulmuş olup, Suriye ortaklı şirketlerin toplam Suriye ortak sermayesi 13 milyon TL olarak gerçekleşti. Nisan 2019'da Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Nisan 2018'e göre yüzde 45; Suriye ortak sermayesi ise yüzde 34,6 azaldı.



Yabancı ortak sermayeli kurulan şirketlerin yüzde 7'si Suriye ortaklı



Nisan 2019'da yabancı ortak sermayeli kurulan bin 98 şirketin, 72'si (yüzde 6,6) Suriye ortak sermayeli olup yabancı ortak sermayesinin yüzde 5,9'unu oluşturdu.



Nisan 2019 itibariyle Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısının en yüksek olduğu illerin başında İstanbul geldi. İstanbul'u; Mersin, Hatay, Bursa ve Adana takip etmektedir. Suriye ortak sermayesi dikkate alındığında ise İstanbul ilk sırada yer aldı.



Nisan 2019'da Suriye ortak sermayeli kurulan şirketlerin yabancı ortak sermayeli şirketler içindeki payı Mersin'de yüzde 34,1, Adana'da yüzde 12,5, İstanbul'da yüzde 8,1 olarak gerçekleşti.



Sektör bazında incelendiğinde ise Suriye ortak sermayeli şirketlerin Nisan 2019'da en çok "toptan ticaret" sektöründe kurulduğu görüldü. Suriye ortak sermayesi dikkate alındığında ise yine "toptan ticaret" sektörü ilk sırada geldi.



Türkiye'de kurulan şirketlerin yüzde 13'ü yabancı ortak sermayeli



Nisan 2019 verilerine göre Türkiye genelinde toplam 8 bin 521 şirket kuruldu. Kurulan şirket sayısı Nisan 2018'e göre yüzde 31; Mart 2019'a göre yüzde 4,5 azalış gösterdi.



Türkiye'de kurulan şirketlerin yüzde 12,9'u yabancı ortak sermayeli şirketler oldu. Bu oran il bazında incelendiğinde ise yüzde 33,3 ile Karabük yabancı ortaklı kurulan şirket oranı en fazla olan iller arasında ilk sırada yer aldı. Karabük'ü; yüzde 32,3 ile Hatay, yüzde 30 ile Trabzon ve yüzde 22,7 ile Mersin takip etti.



Yabancı ortak sermayeli kurulan şirketlerin sermayesinin yüzde 79'unu yabancı sermaye oluşturdu



Nisan 2019 verilerine göre yabancı ortak sermayeli bin 98 adet şirket kuruldu. Bu şirketlerin toplam sermayesi 276,4 milyon TL olup yüzde 79,4'ünü yabancı ortak sermayesi oluşturdu.



Yabancı ortak sermayesi, geçen aya kıyasla 70 milyon TL azaldı



Nisan 2019'da yabancı ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Nisan 2018'e kıyasla yüzde 17,1; Mart 2019'a kıyasla yüzde 1,5 artış gösterdi. Yabancı ortak sermayesi toplamı geçen yıla göre 6 milyon TL (yüzde 2,9) artarken; geçen aya göre 70 milyon TL (yüzde 24,2) azaldı.



Yabancı ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla İstanbul, İzmir ve Antalya'da artış gösterdi.



Sektör bazında incelendiğinde en çok yabancı ortak sermayeli şirket "toptan ticaret" sektöründe kurulurken; en fazla yabancı ortak sermayesi yine "toptan ticaret" sektöründe gerçekleşti. Bu sektördeki toplam sermaye miktarı 90,2 milyon TL iken, toplam sermayenin yüzde 83'ünü yabancı ortak sermayesi oluşturdu. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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