Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldi. Görüşmede Barış Pınarı Harekatı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyarete konuları ele alındı.



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki ABD heyeti, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki son duruma yönelik konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington temaslarına yönelik gitmeye hazırlandığı ziyaret konuşuldu.



Jeffrey'in yarın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı'nda görüşme sürerken, Suriye Muhalif Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Enes El Ebda da yarım saat kadar bakanlıkta kaldı. Öte yandan, Enes El Ebda'nın Jeffrey ile yapılan görüşmeye girip girmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. - ANKARA