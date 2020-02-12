Suriye özel temsilcisi jeffrey, dışişlerine giriş yaptı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye özel temsilcisi jeffrey, dışişlerine giriş yaptı-2 - Son Dakika

Suriye özel temsilcisi jeffrey, dışişlerine giriş yaptı-2

6 saat önce

Suriye özel temsilcisi Jeffrey, Dışişlerine giriş yaptı-2 (EKİYLE)

Suriye özel temsilcisi Jeffrey, Dışişlerine giriş yaptı-2 (EKİYLE)

Suriye özel temsilcisi jeffrey, dışişlerine giriş yaptı-2

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:12 Kaynak: DHA
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