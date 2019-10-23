Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Düzinelerce IŞİD militanı serbest kaldı
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı Operasyonu'nu başlatmasında bu yana 'düzinelerce' IŞİD militanın serbest kaldığını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı Operasyonu'nu başlatmasında bu yana 'düzinelerce' IŞİD militanın serbest kaldığını söyledi.
Amerikan Kongresi'nden düzenlenen bir görüşmede demokrat Senatör Chris Coons, Jeffrey'e Suriye'de kaç IŞİD militanın tutuldukları kamplardan kaçtığı yönünde soru yöneltti. Jeffrey, "Bu aşamada düzinelerce diyebilirim." cevabını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:13
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