Son Dakika Haberleri: Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Düzinelerce IŞİD militanı serbest kaldı
Son Dakika Dünya Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Düzinelerce IŞİD militanı serbest kaldı

Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Düzinelerce IŞİD militanı serbest kaldı

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı Operasyonu'nu başlatmasında bu yana 'düzinelerce' IŞİD militanın serbest kaldığını söyledi.

Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Düzinelerce IŞİD militanı serbest kaldı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı Operasyonu'nu başlatmasında bu yana 'düzinelerce' IŞİD militanın serbest kaldığını söyledi.


Amerikan Kongresi'nden düzenlenen bir görüşmede demokrat Senatör Chris Coons, Jeffrey'e Suriye'de kaç IŞİD militanın tutuldukları kamplardan kaçtığı yönünde soru yöneltti. Jeffrey, "Bu aşamada düzinelerce diyebilirim." cevabını verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:13 
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