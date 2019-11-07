Son Dakika Haberleri: "Suriye Petrolleri ABD, Rusya ve Bölgesel Aktörlerin Hedefleri" paneli - (1)
Son Dakika Güncel 'Suriye Petrolleri ABD, Rusya ve Bölgesel Aktörlerin Hedefleri' paneli - (1)

"Suriye Petrolleri ABD, Rusya ve Bölgesel Aktörlerin Hedefleri" paneli - (1)

6 saat önce

Suriye Geçici Hükümeti Maliye Bakanı Abdülhakim Elmassrı, Rusya'nın Suriye rejimiyle yaklaşık 2000 metrekarelik bir bölgede petrol, doğal gaz ve maden aramak üzere anlaşma imzaladığını belirterek, "Rusya kıyı bölgelerini işgal etmiş durumda.

Suriye Geçici Hükümeti Maliye Bakanı Abdülhakim Elmassrı, Rusya'nın Suriye rejimiyle yaklaşık 2000 metrekarelik bir bölgede petrol, doğal gaz ve maden aramak üzere anlaşma imzaladığını belirterek, "Rusya kıyı bölgelerini işgal etmiş durumda. ABD, oradaki petrol ile SDG'nin kendisini finanse etmesi için çalışıyor. Türkiye ise operasyon ile bölgeyi temizledikten sonra petrolden elde edilecek gelirin Suriye'nin yeniden inşası için kullanılmasına çalışıyor." dedi.

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA), "Suriye Petrolleri ABD, Rusya ve Bölgesel Aktörlerin Hedefleri" başlıklı panel düzenlendi.

SETA'nın konferans salonunda Prof. Dr. Kemal İnat Moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Suriye Geçici Hükümeti Maliye Bakanı Elmassrı, iç savaş öncesinde resmi rakamlara göre Suriye'de petrol üretiminin günlük 380 bin varil olduğunu, resmi olmayan rakamlara göre ise bu rakamın 1 milyonun üzerine çıktığını söyledi.

Petrol üretimin, Esad rejiminin yaklaşık yüzde 20'lik gelirini oluşturduğunu belirten Elmassrı, "Fakat bu gelirin yalnızca yüzde 7 gibi bir kısmı bütçeye aktarılıyordu. Geri kalan kısmı ise kişisel hesaplara aktarılıyordu. Üstelik petrol çok ilkel yöntemlerle rafine ediliyordu ve varil başına yaklaşık 30 dolardan satılıyordu." diye konuştu.

Esed rejimin kontrolünden çıktıktan sonra petrol üretiminden 15-20 milyon dolar arasında gelir sağlanmaya başlandığını belirten Elmassrı, "Rusya şu anda burada ABD'nin koyduğu ambargolardan yararlanıyor. Petrol taşımaya elverişli altyapı çökertilmiş durumda. Rusya ise kendi kontrolündeki petrolleri kendi yöntemleriyle taşıyor. Rusya, burada yaptığı üretimin büyük bir kısmını rejime satıyordu. Rejim ve DEAŞ arasında da ciddi bir iş birliği söz konusuydu. DEAŞ de buradaki petrolden faydalanıyordu. DAEŞ Haseki'deki petrolleri 2012'den beri kontrolünde tutuyor." bilgisini paylaştı.

Suriye Petrolleri ABD, Rusya ve Bölgesel Aktörlerin Hedefleri paneli - (1)

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:23 Kaynak: AA
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