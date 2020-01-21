Suriye rasulayn'da pkk-ypg'den ayrılan ve suça karışmadığı belirlenen 44 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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Suriye rasulayn'da pkk-ypg'den ayrılan ve suça karışmadığı belirlenen 44 kişi serbest bırakıldı
6 saat önce
Suriye Rasulayn'da PKK-YPG'den ayrılan ve suça karışmadığı belirlenen 44 kişi serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:44 Kaynak: DHA
Suriye Rasulayn'da PKK- YPG'den ayrılan ve suça karışmadığı belirlenen 44 kişi serbest bırakıldı
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